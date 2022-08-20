Об этом в эфире Еспресо рассказал экс-замминистра энергетики Алексей Рябчин.

"Люди, которые занимаются ядерной энергетикой - у них почти у всех советское образование, у них есть такое сообщество. Я знаю, что люди после начала войны в 2014 году на профессиональном и научном уровне общались - они были выпускниками одних вузов или участвовали в тех же самых конференциях", - сказал он.

По его словам, каждый директор украинской АЭС в возрасте 30-40 лет знает своих коллег в Росатоме.

"Я что-то ничего не слышал от российских атомщиков, специалистов, директоров станций: "Что же вы делаете, военные? Так нельзя". Они все понимают, но молчат. Это меня возмущает больше всего: ты человек, ты давал присягу, ты учился и понимаешь, что такое Фукусима и Чернобыль, управляешь такими же объектами в России. Понимаешь последствия, что если что-то произойдет, ветер может и на Россию перекинуться. Вы молчите и никак не заставляете вашу власть и военных демилитаризовать этот объект и покинуть его. Это просто отвратительно", - подытожил Рябчин.