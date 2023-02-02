Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"На мой сугубо военный взгляд, вынося за скобки геополитическую и политическую части, как бы это ни странно ни звучало, на самом деле отвоевать Крым военными методами легче, чем освободить Донбасс по линии 24 февраля. Ракеты дальнего радиуса действия с поражением до 300 км, которые могут нам предоставить только американцы, полностью пускают под воду Крымский мост, т.е. у противника тогда нет логистики. К тому же нужно как можно больше машин F-16, которые при помощи ракет AGM-88 полностью уничтожают вражескую ПВО. А также этот самолет может брать на борт очень хорошую ракету AIM-120 AMRAAM с дальностью нанесения поражений до 180 км. Часть этих самолетов вступает в бои с их авиацией, а часть банально уничтожает все тяжелые транспортные самолеты, начиная от АН-124 "Руслан" и кончая ИЛ-76", - объяснил военный эксперт.

Петр Черник заметил, что Крым с точки зрения логистики, – это проблема территории, где нет ни воды, ни продовольствия.

"Если такую стратегию применить в течение нескольких недель, то там люди и личный состав российской армии начнут голодать, и сами поднимут лапки без боя. Такова суровая действительность. То есть сугубо в военной части – это абсолютная реальность, но без оружия союзников этого добиться невозможно. А взять Донбасс по линии 24 февраля невероятно трудно, потому что там все забетонировано не хуже, чем в свое время линии Зигфрида (линии защитных сооружений во время Первой мировой войны и в 1930-х годах, построенные Германией, – ред.), а также это нуждается в колоссальном человеческом ресурсе", - отметил Черник.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года

А военный эксперт полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан говорит, что ВСУ зайдут в Крым до лета этого года.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что освобождение Крыма будет разбито на несколько этапов.

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