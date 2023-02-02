Отвоевать Крым военными методами легче, чем Донбасс по линии 24 февраля, - военный эксперт Черник
Петр Черник, военный эксперт, считает, что освободить Крым абсолютно реально, но без оружия союзников этого добиться невозможно
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"На мой сугубо военный взгляд, вынося за скобки геополитическую и политическую части, как бы это ни странно ни звучало, на самом деле отвоевать Крым военными методами легче, чем освободить Донбасс по линии 24 февраля. Ракеты дальнего радиуса действия с поражением до 300 км, которые могут нам предоставить только американцы, полностью пускают под воду Крымский мост, т.е. у противника тогда нет логистики. К тому же нужно как можно больше машин F-16, которые при помощи ракет AGM-88 полностью уничтожают вражескую ПВО. А также этот самолет может брать на борт очень хорошую ракету AIM-120 AMRAAM с дальностью нанесения поражений до 180 км. Часть этих самолетов вступает в бои с их авиацией, а часть банально уничтожает все тяжелые транспортные самолеты, начиная от АН-124 "Руслан" и кончая ИЛ-76", - объяснил военный эксперт.
Петр Черник заметил, что Крым с точки зрения логистики, – это проблема территории, где нет ни воды, ни продовольствия.
"Если такую стратегию применить в течение нескольких недель, то там люди и личный состав российской армии начнут голодать, и сами поднимут лапки без боя. Такова суровая действительность. То есть сугубо в военной части – это абсолютная реальность, но без оружия союзников этого добиться невозможно. А взять Донбасс по линии 24 февраля невероятно трудно, потому что там все забетонировано не хуже, чем в свое время линии Зигфрида (линии защитных сооружений во время Первой мировой войны и в 1930-х годах, построенные Германией, – ред.), а также это нуждается в колоссальном человеческом ресурсе", - отметил Черник.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ в состоянии вернуть оккупированный Россией Крым к лету текущего года
- А военный эксперт полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан говорит, что ВСУ зайдут в Крым до лета этого года.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что освобождение Крыма будет разбито на несколько этапов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.45
-
EUR
Покупка 42.76Продажа 43.73
- Актуальное
- Важное