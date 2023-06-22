Об этом говорится в twitter журнале.

"В планах Зеленского – преодолеть путинскую пропаганду на оккупированных Россией территориях Украины", – говорится в описании к выпуску.

Кроме того, в журнале есть статья, посвященная распространению влияния российской пропаганды на временно оккупированных территориях еще с 2014 года. Издание приводит одну из цитат Зеленского из прошлых интервью об информационной ситуации на временно оккупированной Донбассе, Луганщине и Крыму.

"Людям на Донбассе промыли мозги. Все, что у них есть каждый день - это российское информационное пространство. Ничего другого там не существует. Поэтому нет надежды, что люди там видят в России настоящего оккупанта", - вспоминаются слова президента.

Кроме того, издание напомнило случай, когда пропагандист Russia Today, Антон Красовский, призвал "топить украинских детей", на 9 месяц войны.

"Их общество принимает это, потребляет. Они живут в этой парадигме", – прокомментировал тогда Зеленский.