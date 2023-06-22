"Отвоевать больше, чем территорию": TIME посвятил обложку плану Зеленского победить Путина
Издание TIME посвятило новую обложку плану Владимира Зеленского победить не только войну, но и российскую пропаганду на временно оккупированных территориях Украины
Об этом говорится в twitter журнале.
"В планах Зеленского – преодолеть путинскую пропаганду на оккупированных Россией территориях Украины", – говорится в описании к выпуску.
Кроме того, в журнале есть статья, посвященная распространению влияния российской пропаганды на временно оккупированных территориях еще с 2014 года. Издание приводит одну из цитат Зеленского из прошлых интервью об информационной ситуации на временно оккупированной Донбассе, Луганщине и Крыму.
"Людям на Донбассе промыли мозги. Все, что у них есть каждый день - это российское информационное пространство. Ничего другого там не существует. Поэтому нет надежды, что люди там видят в России настоящего оккупанта", - вспоминаются слова президента.
Кроме того, издание напомнило случай, когда пропагандист Russia Today, Антон Красовский, призвал "топить украинских детей", на 9 месяц войны.
"Их общество принимает это, потребляет. Они живут в этой парадигме", – прокомментировал тогда Зеленский.
- 23 октября российский пропагандист по каналу Russia Today Антон Красовский призвал "топить украинских детей" в прямом эфире. "А прямо топить их (украинских детей, - ред.) нужно было в Тисине. Прямо там, где плыне кача. Прямо топить этих детей, топить, прямо в Тисине", - сказал тогда он. Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал запретить деятельность канала в мире. Позже Красовский публично извинился, однако даже при этом он был уволен с канала.
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