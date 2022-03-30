"Отвод войск", вероятно, является ротацией и преследует цель введения в заблуждение ВСУ, - Генштаб

Оперативную информацию с фронта Генштаб распространил в Facebook.



"Задания по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киева и установление контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными противником. Продолжается отвод подразделений вооруженных сил РФ с территории Киевской и Черниговской областей. По некоторым признакам противник осуществляет перегруппировку подразделений для сосредоточения основных усилий на Восточном направлении. В то же время, так называемый "отвод войск", вероятно, является ротацией отдельных подразделений и имеет целью введение в заблуждение военного руководства ВСУ и создание ложного воображения об отказе оккупантов от замысла окружения города Киева", - сообщили в ВСУ.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечается. Оккупанты пытаются удержать ранее занятые рубежи, активных наступательных действий на указанных направлениях не совершают.



По направлению на Славянск противник продолжает удерживать занимаемые позиции в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка. Продолжались мероприятия по обеспечению войск, перегруппировке подразделений и пополнению запасов.



На Донецком направлении противник продолжает огневое влияние и штурмовые действия. Наносил авиационные и ракетные удары по районам населённых пунктов Кременная и Мариуполь. Основные усилия сосредотачивались на взятии под контроль населенных пунктов Попасна, Рубежное, а также полном захвате Мариуполя. Удачи не имел.



На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.



На Южнобужском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности своих подразделений. Огнем артиллерии и ударами авиации пытается сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.



Враг совершил артиллерийские обстрелы позиций подразделений Сил обороны вблизи населенных пунктов Степногорск, Орехово, Гуляйполе.



В районах населенных пунктов Новокарловка и Луговское противник продолжает производить фортификационное оборудование занятых позиций и устанавливает минно-взрывные заграждения.



В Черноморской и Азовской операционных зонах без существенных изменений.





Напомним, сегодня российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности в Киевском и Черниговском направлениях.

Однако впоследствии представитель России на переговорах уточнил , что деэскалация на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращения огня.