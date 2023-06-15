Отвод войск РФ, экспорт зерна, вопрос ареста Путина: Reuters узнало детали мирных предложений африканских лидеров
Африканские лидеры, планирующие визит в Украину и Россию, хотят предложить ряд мер, позволяющих сторонам "построить доверие" и начать восстановление мира
Проект рамочного документа, в котором содержится цель визита, который оказался в распоряжении Reuters.
По данным информагентства, речь идет о главах делегации президентов Южной Африки и Сенегала, а также о лидерах Замбии, Коморских островов и премьер-министре Египта.
Топ-чиновники собираются в пятницу посетить Киев, а в субботу – Санкт-Петербург. Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Цель африканцев – выступить миротворцами между сторонами войны, которую Россия развязала против Украины, и договориться об увеличении поставок зерна и удобрений из двух стран.
В рамочном документе перечислен ряд мер, которые могут быть предложены африканскими лидерами в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.
Эти меры, пишет Reuters, могут включать отвод российских войск, вывод из Беларуси тактического ядерного оружия, приостановку действия ордера МУС на арест Путина и ослабление антироссийских санкций. Список также включает "безусловное соглашение о зерне и удобрениях", в котором очень заинтересована Африка.
"Вышеуказанные меры должны создать среду, которая будет благоприятной для прекращения огня и позволит сторонам построить доверие и рассмотреть возможность создания стратегий восстановления мира", - говорится в документе.
Также в документе говорится, что за этим может следовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом.
Отметим, что накануне стало известно, что африканские лидеры по дороге в Украину встретятся с президентом Польши Анджеем Дудой.
На встречу с президентами трех африканских стран, Замбии Хакайндом Хичиллемой, Союза Коморских Островов Азали Ассумани и ЮАР Сирилом Рампахосой, обсуждали глобальную безопасность в связи с российской агрессией против Украины и влияние пропаганды и дезинформации РФ.
- Напомним, 16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.
- Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.
- 10 июня стало известно, что глава КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине.
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