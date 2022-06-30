Отвод армии РФ на другие направления может ускорить завершение российского наступления на Донбассе, - ISW

Такие свидетельства опубликовал Институт исследования войны – ISW .

"Российские наступательные операции вокруг Харькова тратят ограниченный боевой потенциал России для крайне ограниченных достижений. Отведение российской наступательной боевой силы на второстепенные театры в Украине может ускорить кульминацию наступательных операций России на Донбассе", - говорится в сообщении.

В ISW сообщают, что российские войска 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение.

По словам аналитиков, боевые действия в Харьковской области свидетельствуют о том, что кремль все еще имеет территориальные амбиции за пределами Донбасса.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль о том, что хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", - добавляют в ISW.

29 июня в Генштабе ВСУ сообщили , что на некоторых территориях Беларуси могут провести мобилизацию населения.

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