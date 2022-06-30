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Главная война с Россией Отвод армии РФ на другие направления может ускорить завершение российского наступления на Донбассе, - ISW

Отвод армии РФ на другие направления может ускорить завершение российского наступления на Донбассе, - ISW

30 июня, 2022 четверг
03:47
война с Россией На фото боевые действия в Харьковской области

Российские войска продолжают наступление на Харьковщине, используя боевой потенциал России для незначительных достижений. Перераспределение сил РФ может ускорить завершение активного российского наступления на Донбассе

Такие свидетельства опубликовал Институт исследования войны – ISW .

"Российские наступательные операции вокруг Харькова тратят ограниченный боевой потенциал России для крайне ограниченных достижений. Отведение российской наступательной боевой силы на второстепенные театры в Украине может ускорить кульминацию наступательных операций России на Донбассе", - говорится в сообщении.

В ISW сообщают, что российские войска 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение.

По словам аналитиков, боевые действия в Харьковской области свидетельствуют о том, что кремль все еще имеет территориальные амбиции за пределами Донбасса.

"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль о том, что хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", - добавляют в ISW.

  • 29 июня в Генштабе ВСУ сообщили , что на некоторых территориях Беларуси могут провести мобилизацию населения.

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