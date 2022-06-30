Отвод армии РФ на другие направления может ускорить завершение российского наступления на Донбассе, - ISW
Российские войска продолжают наступление на Харьковщине, используя боевой потенциал России для незначительных достижений. Перераспределение сил РФ может ускорить завершение активного российского наступления на Донбассе
Такие свидетельства опубликовал Институт исследования войны – ISW .
"Российские наступательные операции вокруг Харькова тратят ограниченный боевой потенциал России для крайне ограниченных достижений. Отведение российской наступательной боевой силы на второстепенные театры в Украине может ускорить кульминацию наступательных операций России на Донбассе", - говорится в сообщении.
В ISW сообщают, что российские войска 29 июня провели штурм Дементиевки, примерно в 15 км севернее Харькова. Оккупанты заявили, что наступление было успешным, но глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские войска отразили нападение.
По словам аналитиков, боевые действия в Харьковской области свидетельствуют о том, что кремль все еще имеет территориальные амбиции за пределами Донбасса.
"Постоянные бои за контроль над такими населенными пунктами к северу от Харькова наводят на мысль о том, что хотя кремль утверждает, что отдает приоритет захвату Донбасса, он также стремится установить контроль над украинской территорией за пределами Донецкой и Луганской областей", - добавляют в ISW.
- 29 июня в Генштабе ВСУ сообщили , что на некоторых территориях Беларуси могут провести мобилизацию населения.
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