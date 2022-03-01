Отвлек на себя врага: в воздушном бою погиб один из лучших боевых летчиков Украины Александр Оксанченко
В воздушном бою с российскими оккупантами погиб Александр Оксанченко - военный летчик-истребитель, депутат горсовета Миргорода Полтавской области
Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Facebook.
"Война забрала одного из лучших украинских летчиков-истребителей в мире, жителя Полтавщины, полковника Александра Оксанченко. В воздушном бою он отвлек на себя вражескую авиацию", - написал Лунин.
Он рассказал, что погибший пилот служил в 831-й бригаде тактической авиации Миргорода. Александра Оксанченко считают одним из лучших среди лётчиков-пилотажников боевых самолетов.
На счету Оксанченко - более двух тысяч летных часов, он безупречно выполнял самые сложные элементы самого высокого пилотажа и выступал на авиашоу: SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest.
Во время Czech International Air Fest-2017 Александр Оксанченко на боевом самолете-истребителе Су-27 выполнил фигуры высшего пилотажа.
Президент Владимир Зеленский указом от 28 февраля №78 полковнику Александру Оксанченко присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
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