Ответственный бизнес получил награды за помощь Украине: итоги национальной премии 2022 года

Среди инициатив, отмеченных в этом году, стали помощь Вооруженным Силам Украины, переселенцам и пострадавшим от боевых действий, восстановление объектов, учреждений и заведений, пострадавших от военных действий, повышение стандартов работы в отрасли, развитие громады, решение экологических проблем, поддержка сотрудников и другие.

Всего было представлено 30 кейсов от 21 компании из разных отраслей: Фокстрот, Eva, Metro, SoftServe, Sigma Software, Intellias, Eleks, Techiia, ПриватБанк, Кредобанк, ПУМБ, Goodvalley Ukraine, WOG, Farmak, Ferrexpo, KPMG Ukraine, Kyivstar, Bayer, Coca Cola, Metinvest.

Швейцарская Ferrexpo с активами в Украине презентовала сразу три проекта. Представители компании были удостоены награды за вклад в жизнестойкость Украины во время полномасштабного вторжения России.

Среди проектов компании - круглосуточный детский центр Ferrexpo для детей сотрудников и сотрудниц компании, организованный на промышленной площадке Полтавского ГОКа на четвертый день после полномасштабного вторжения и ежедневно в течение четырех месяцев принимавший около 120 детей.

"Его обустройство позволило работникам спокойно идти на смену и не переживать за безопасность детей: вместо того, чтобы оставлять их дома в одиночестве, они имели возможность отводить малышей в центр, где за ними был полноценный уход, где их интересно развлекали, вкусно кормили, еще и давали возможность подключаться к онлайн-занятиям в школе", - рассказала Марина Богданова, руководитель службы административных услуг Ferrexpo.

Занимались в компании Ferrexpo также развитием женского лидерства и поддержкой пострадавших от войны женщин. На двух корпоративных программах была оказана поддержка в виде знаний и навыков для 170 участниц со всей Украины. Компания поддержала инициативу Biasless, ООН Женщины Украины и Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF) "Прогрессия" пятью грантами по 100 тысяч гривен на реализацию женских проектов в громадах Украины.

В 2022 году на социальные программы поддержки Украины компания Ferrexpo направила более 19 миллионов долларов США. Кроме производственного процесса, благодаря специально созданному с первых дней полномасштабного вторжения Гуманитарному фонду, Ferrexpo продолжала оказывать поддержку Вооруженным Силам Украины, переселенцам и громадам Украины, наиболее пострадавшим от полномасштабного вторжения. Вместе с тем продолжили реализацию проектов благосостояния для сотрудников, улучшения состояния окружающей среды с ответственным отношением к энергоресурсам.

"Мы не гонимся за наградами, а делаем то, что должны, – помогаем Украине выстоять в эти непростые времена. Этот диплом – заслуга каждого и каждой из нашей многотысячной команды профессионалов", – поделился впечатлениями после награждения главный специалист по корпоративным коммуникациям Ferrexpo Владислав Мортиков.

В этом году на конкурсе была представлена номинация зрительских симпатий. Путем онлайн-голосования победу в ней одержал кейс "Поправляйся быстрее" от IТ-компании Techiia, направленный на модернизацию оборудования в украинских больницах.

"Украинские компании, спасая своих сотрудников и свои бизнесы, смогли одновременно стать мощным источником помощи. Бизнес стал весомым компонентом общей стойкости Украины в дни тяжелых испытаний. И в дальнейшем компании вносят свой вклад в приближение нашей победы" - подытожила церемонию Наталья Теленкова, руководитель комитета по корпоративной ответственности компании Ernst&Young в Украине.