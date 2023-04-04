Ответственность за убийство пропагандиста Татарского взяла на себя организация, якобы подорвавшая Дугину
Национальная республиканская армия взяла на себя ответственность за убийство военкора и пропагандиста Татарского, они же сообщали об организации покушения на Дугину
Заявление организации распространил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.
Российский оппозиционер сообщает, что получил заявление от представителей Национальной Республиканской Армии (НРА), объявляющих о своей причастности к ликвидации Владлена Татарского.
"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Эта акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и у нас нет связи и не получали помощи от иностранных структур и тем более спецслужб", - говорится в заявлении.
По словам представителей НРА, акция была осуществлена в клубе, принадлежащем одному из самых известных российских бандитов и преступникам Евгению Пригожину. "В результате акции клуб прекратит свою работу. Мы довольны этим".
"Совершенная нами акция не была направлена против мирных граждан, и все пострадавшие входят в активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине", - говорится в сообщении.
Члены НРА добавляют, что российские силовики действуют в традиционном для себя стиле – обвиняют и хватают тех, до кого могут дотянуться независимо от причастности:
"Дарья Трепова, известная фигура в левом и феминистском движении – герой. В то время, когда многие "оппозиционеры" писали посты в фейсбуке и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников. статуса заложника системы.
Также они призывают жителей России "следовать нашему примеру и оказывать все виды сопротивления преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения. Преступники не будут чувствовать себя в безопасности на русской земле! Россия будет свободной!"
В то же время, сегодня, 4 апреля, состоялся суд над Дарьей Треповой, которую вручила Татарскому скульптуру со взрывчаткой и которую впоследствии задержали. Ей назначили два месяца ареста.
- Впервые о существовании такой структуры Пономарев рассказал в августе 2022 года. По словам эксдепутата, она стоит за убийством Дугиной. До его уведомления организация нигде не упоминалась.
- Напомним, в воскресенье, 2 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв на "творческом вечере" пропагандиста Владлена Татарского, 32 человека пострадали.
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