Заявление организации распространил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

Российский оппозиционер сообщает, что получил заявление от представителей Национальной Республиканской Армии (НРА), объявляющих о своей причастности к ликвидации Владлена Татарского.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Эта акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и у нас нет связи и не получали помощи от иностранных структур и тем более спецслужб", - говорится в заявлении.

По словам представителей НРА, акция была осуществлена в клубе, принадлежащем одному из самых известных российских бандитов и преступникам Евгению Пригожину. "В результате акции клуб прекратит свою работу. Мы довольны этим".

"Совершенная нами акция не была направлена против мирных граждан, и все пострадавшие входят в активных сторонников войны, оправдывающих военные преступления путинского режима в Украине", - говорится в сообщении.

Члены НРА добавляют, что российские силовики действуют в традиционном для себя стиле – обвиняют и хватают тех, до кого могут дотянуться независимо от причастности:

"Дарья Трепова, известная фигура в левом и феминистском движении – герой. В то время, когда многие "оппозиционеры" писали посты в фейсбуке и светили фонариками, она боролась, ходила на акции и рисковала своей свободой, участвуя во всех оппозиционных движениях Мы просим российских правозащитников оказать помощь Дарье Треповой и другим невинным людям, которые попадают в лапы путинских опричников. статуса заложника системы.

Также они призывают жителей России "следовать нашему примеру и оказывать все виды сопротивления преступному российскому режиму вплоть до его полного уничтожения. Преступники не будут чувствовать себя в безопасности на русской земле! Россия будет свободной!"

В то же время, сегодня, 4 апреля, состоялся суд над Дарьей Треповой, которую вручила Татарскому скульптуру со взрывчаткой и которую впоследствии задержали. Ей назначили два месяца ареста.