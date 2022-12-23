Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Законопроект об усилении ответственности для военнослужащих поддержал главнокомандующий Валерий Залужный. Поэтому когда гражданские люди рассказывают, нужен ли этот закон, это в принципе является кощунством. Когда военные - то они просто его не читали. Поскольку ответственность за невыполнение приказа существовала и до создания соответствующего законопроекта. И этот законопроект только усиливает ответственность за невыполнение приказа", - пояснил Карась.

Военнослужащий также отметил, что законопроект об ответственности для военных касается не только солдат.

"Второй момент, которым манипулируют, заключается в том, что закон касается только солдат, а не офицеров. Хочу отметить, что самый первый, кто подпадает под этот закон, это Валерий Залужный и все руководители ВСУ. Поэтому этот закон касается не только солдат", - добавил он.