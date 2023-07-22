Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы", - заявил президент.

Он отметил, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Он также пообещал, что все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

Вместо этого идет проверка всех военкоматов. И каждая попытка, по словам Зеленского, обогатиться унижает украинских военных.

"Ответственность за нарушение - неизбежна", - добавил он.

ДБР сообщила о подозрении Борисову

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнику Одесского областного территориального центра комплектования Евгению Борисову в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования был собран огромный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ.

Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения более чем на 188 млн грн.

Евгения Борисова подозревают в:

ст. 368-5 - в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых значительно превышает его законные доходы;

ч. 5 ст. 407 – в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;

ч. 4 ст. 409 – в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения

Ему грозит до 10 лет заключения. Местонахождение подозреваемого уточняется.

Что известно о ситуации в Одесском ТЦК

В четверг, 22 июня, начальник Одесского областного территориального центра комплектования Евгений Борисов стал фигурантом расследования журналистов "Украинской правды" – "Батальон "Испания" ".

По информации журналистов, в конце 2022 Борисов приобрел виллу на испанском курорте Марбелья. Ее стоимость – почти 4 млн евро.

Недвижимое имущество начальник Одесского ТЦК зарегистрировал не на себя, а на мать-пенсионерку. Жена Борисова стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи.

В ОК "Юг" отреагировали на поездку начальника Одесского ТЦК за границу: "Было установлено, что его выезд за границу на тот момент был абсолютно санкционирован и разрешен".

22 июня в "Юге" заявили, что Борисов продолжит выполнять свои обязанности. Служебное расследование якобы не нашло оснований для отстранения Борисова от должности.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал с начальником Одесского ТЦК Евгением Борисовым и поручил его уволить.

28 июня стало известно, что Евгений Борисов больше не занимает должность начальника Одесского ТЦК.

Минобороны пообещало жестко реагировать и привлечь к ответственности военных за недостойное поведение.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК. Им стал полковник Александр Охрименко.

В течение 3 месяцев НАПК планирует проверить образ жизни всего руководящего состава территориальных центров комплектования.