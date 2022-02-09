"Ответственность за этих людей точно на Зеленском": нардеп Ионова о разоблаченных на взяточничестве "слугах" Трухине, Кузьминых, Юрченко

Об этом она сказала в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Мне кажется, что у украинского общества аллергия на эти "пирожки", потому что эти новости переполнили информационное пространство. Ответственность за этих людей точно на Зеленском. Если мы говорим о народных депутатах, он лично говорил, что с каждым провел интервью, и рассказывал, какие у них добродетели, моральные ценности и все остальное. То же касается и города Киева, просто какие-то "торговцы". Если говорить о нардепах - Брагар, Трухин, Юрченко и Кузьминых. Мы мало очень слышали их выступлений в парламенте", - считает Ионова.



По ее мнению, общество знает об этих нардепах только по коррупционным вопросам.



"Мне досадно, что Зеленский солгал обществу, когда сказал, что привел честных и лучших, если кто-то нарушит закон - он подаст в отставку. Мне досадно, что он упустил тот шанс, когда, имея всю полноту власти, он показывает свой авторитаризм, сигналы поведения Януковича", - сказала нардеп.



Ионова добавила, что самое плохое, что люди видят, - бездействие ГБР и антикоррупционных органов.



"Теперь мы понимаем, почему затягивали конкурс на руководителя САП, но здесь еще другой недостаток, - то, что потеряли доверие МВФ и западных партнеров, потому что дважды Зеленский соврал, что председатель будет назначен в честном конкурсе", - подытожила она.





Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

28 января детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых.