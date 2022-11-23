"Ответственность каждого россиянина": Ляшко прокомментировал удар по роддому в Вольнянске
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко прокомментировал обстрел россиянами роддома в Вольнянске Запорожской области, отметив, что это акт терроризма и ответственность каждого россиянина
Об этом Ляшко написал в Facebook .
"В два ночи нелюди обстреляли родильный корпус Вольнянской больницы (Запорожская область). Погиб младенец. Одна мама ранена. Двое врачей получили из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливым, уже не вернет никто", - отметил глава Минздрава.
По его словам, это ответственность всех россиян, а не только военного, который запустил ракету.
"Это не страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка. Мы никогда вас не простим", - подчеркнул министр.
- Оккупанты также нанесли удар по поликлинике и многоэтажке в г. Купянск, женщина и мужчина погибли, еще два человека получили ранения.
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