Ответственного за оккупацию Мариуполя генерала Мизинцева назначили заместителем Шойгу, - росСМИ

Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.

Причиной увольнения Булгакова названо "в связи с переходом на другую работу", сообщили в МО РФ.

Уволенный генерал отвечал за тыловое обеспечение.

На его место назначен генерал-полковник Мизинцев.

"Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны (Сергея Шойгу, - ред.) по материально-техническому обеспечению", - отмечается в сообщении.

Мизинцев перед этим отвечал у оккупантов за Мариупольское направление, в частности, руководил вторжением в город Мариуполь после 24 февраля.

В подчинении новоназначенного заместителя Шойгу будет:

- штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации;

– департаменты транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания, обеспечение коммунальными услугами воинских частей и организаций минобороны России;

- главные управления Минобороны России: автобронетанковое, ракетно-артиллерийское и начальника Железнодорожных войск.

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