Ответственного за оккупацию Мариуполя генерала Мизинцева назначили заместителем Шойгу, - росСМИ
В субботу, 24 сентября 2022 года, генерал армии Дмитрий Булгаков уволен с должности заместителя министра обороны РФ
Об этом сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС.
Причиной увольнения Булгакова названо "в связи с переходом на другую работу", сообщили в МО РФ.
Уволенный генерал отвечал за тыловое обеспечение.
На его место назначен генерал-полковник Мизинцев.
"Генерал-полковник Михаил Мизинцев назначен заместителем министра обороны (Сергея Шойгу, - ред.) по материально-техническому обеспечению", - отмечается в сообщении.
Мизинцев перед этим отвечал у оккупантов за Мариупольское направление, в частности, руководил вторжением в город Мариуполь после 24 февраля.
В подчинении новоназначенного заместителя Шойгу будет:
- штаб материально-технического обеспечения вооруженных сил Российской Федерации;
– департаменты транспортного обеспечения и эксплуатационного содержания, обеспечение коммунальными услугами воинских частей и организаций минобороны России;
- главные управления Минобороны России: автобронетанковое, ракетно-артиллерийское и начальника Железнодорожных войск.
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