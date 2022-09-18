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Ответом на военные преступления должно быть правосудие: президент Грузии о зверствах РФ в Изюме
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила совершенные в Изюме на Харьковщине зверства российских оккупантов
Об этом она сообщила в твиттере .
"Я решительно осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир. Слава Украине!", - пишет Зурабишвили.
- 15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовые захоронения сотен людей.
- 16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.
- 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел из массового захоронения в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти.
- Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.
- Центр при СНБО сообщил, что кафиры называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.
- В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших, работа продлится еще почти две недели.
- В деоккупированном Изюме Харьковской области за два дня работы правоохранители на месте массовых захоронений изъяли 59 тел убитых оккупантами украинцев, из них – 17 военнослужащих.
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