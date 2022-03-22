Ответом на то, кто наши союзники, станет то, кто приедет в Киев, – главный редактор онлайн-издания "Украинская правда"
Севгиль Мусаева убеждена: нашими основными партнерами является Великобритания, которая является нашим адвокатом, и Польша
"Окончательным ответом на то, кто наши союзники, станет то, кто приедет в Киев. Потому что Байден в Брюсселе – это хорошо, но мне и многим украинцам хотелось бы видеть его в Киеве. Это будет мощным шагом поддержки", – сказала она в эфире Espreso ТВ.
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Мусаева добавила, что Путин использует шанс переговоров для перегруппировки своих войск. Кроме того, он делает все возможное, чтобы втянуть Лукашенко в эту войну: "Однако Беларусь уже является стороной в этой войне – с территории Республики запускают ракеты. То, что непосредственно их военные не воюют, не лишает Лукашенко ответственности, он также будет сидеть на скамье подсудимых с Путиным", – подчеркнула журналистка.
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