"Ответка" Зеленского. За высказывание двухлетней давности о "зеленых человечках" Геращенко хотят лишить права участвовать в пяти заседаниях Рады

5 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос об отстранении Ирины Геращенко от участия в 5 пленарных заседаниях парламента.

Об этом сообщила сама народная депутат.



Основанием для этого стали высказывания Геращенко еще в сентябре 2019 года, когда она, выступая с трибуны Верховной Рады, сравнила "Слуг" с "зелеными человечками".



Это прекрасно! По требованию "Европейской Солидарности", которое я озвучила в присутствии Зеленского, немедленно выполнить решение регламентного комитета и отстранить Третьякову от 5 пленарных заседаний, мне прилетела ответка.

Слуги извлекли из засеков свою двухлетней давности угрозу, решение регламентного комитета от сентября 2019 года (за которое и голосовали только слуги), когда я первая назвала вещи своими именами, что парламент захватили зеленые - зеленые человечки.

И завтра… планируют отстранить меня от 5 заседаний. Что я могу сказать, долбуры”, - написала Геращенко на своей странице в Facebook.



Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает глупостью, невоспитанностью и мелочностью "Слуги народа" отстранить от заседаний Ирину Геращенко.



"Зеленые человечки" - это лица без чести, совести, принципов для которых главное - сила, а не закон. Поэтому сравнение Ирины, высказанное два года назад, абсолютно точное и справедливое. Только "зеленые человечки" могут из-за мести противозаконно изолировать одного из лидеров оппозиции за справедливое сравнение двухлетней давности.

Конечно, это признак элементарной глупости, невоспитанности, мелочности. Они такими действиями себе вредят. Беда в другом – они ежедневно вредят Украине”, - убежден он.