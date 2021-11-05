"Ответка" Зеленского. За высказывание двухлетней давности о "зеленых человечках" Геращенко хотят лишить права участвовать в пяти заседаниях Рады
Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос об отстранении соглавы Европейской солидарности от участия в 5 пленарных заседаниях
5 ноября Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос об отстранении Ирины Геращенко от участия в 5 пленарных заседаниях парламента.
Об этом сообщила сама народная депутат.
Основанием для этого стали высказывания Геращенко еще в сентябре 2019 года, когда она, выступая с трибуны Верховной Рады, сравнила "Слуг" с "зелеными человечками".
Это прекрасно! По требованию "Европейской Солидарности", которое я озвучила в присутствии Зеленского, немедленно выполнить решение регламентного комитета и отстранить Третьякову от 5 пленарных заседаний, мне прилетела ответка.
Слуги извлекли из засеков свою двухлетней давности угрозу, решение регламентного комитета от сентября 2019 года (за которое и голосовали только слуги), когда я первая назвала вещи своими именами, что парламент захватили зеленые - зеленые человечки.
И завтра… планируют отстранить меня от 5 заседаний. Что я могу сказать, долбуры”, - написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Народный депутат Украины Николай Княжицкий считает глупостью, невоспитанностью и мелочностью "Слуги народа" отстранить от заседаний Ирину Геращенко.
"Зеленые человечки" - это лица без чести, совести, принципов для которых главное - сила, а не закон. Поэтому сравнение Ирины, высказанное два года назад, абсолютно точное и справедливое. Только "зеленые человечки" могут из-за мести противозаконно изолировать одного из лидеров оппозиции за справедливое сравнение двухлетней давности.
Конечно, это признак элементарной глупости, невоспитанности, мелочности. Они такими действиями себе вредят. Беда в другом – они ежедневно вредят Украине”, - убежден он.
- 8 октября 2021 года представитель фракции "За Будущее" Игорь Палица заявил с трибуны ВР, что нардеп-"слуга" Галина Третьякова написала в партийном чате о смерти Антона Полякова "одним врагом стало меньше" . Это вызвало негодование в сессионном зале парламента.
- Народный депутат Антон Поляков был найден мертвым 8 октября.
- Генеральная прокурорша Украины Ирина Венедиктова заявила, что причины смерти народного депутата Антона Полякова установит вскрытие, которое состоится в ближайшие часы.
- Причиной смерти народного депутата Антона Полякованазвана острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца.
- Гражданская жена Полякова – народная депутат Анна Скороход утверждает, что ее мужа убили .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.11
Покупка 26.11Продажа 26.34
-
EUR
Покупка 30.08Продажа 30.47
- Актуальное
- Важное