"Ответа только от Украины недостаточно": Кулеба о блокировании РФ Черного и Азовского морей и необходимости подключить международных партнеров

Об этом он сказал на брифинге 11 февраля.



"Мы сразу обратились по линии МИДа, проинформировали об этих действиях РФ генерального секретаря ООН, Европейский Союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - отметил Кулеба.



Министр отметил, что Россия не должна иметь свободы манипулировать темой "учений", чтобы блокировать торговые пути в Черном море.



"Потому что Черное море и его безопасность касается каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить ответные скоординированные действия", - добавил он.

Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Администрация морских портов Украины заявила, что военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты.

11 февраля Россия сообщила об отмене блокады Азовского моря, украинская сторона подтвердила это заявление РФ.