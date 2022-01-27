Ответ США на требования РФ гарантирует основу по укреплению безопасности и стабильности в Европе, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ США на требования России по "гарантиям безопасности" обеспечивает основу для укрепления безопасности в Европе
Об этом Боррель написал в своем Twitter.
"Письменный ответ НАТО на предложения России подчеркивает серьезность и ответственность, с которой рассматривается текущая ситуация. Ответ США гарантирует устойчивое основание для укрепления безопасности и стабильности в Европе. С нашей стороны путь для переговоров открыт", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин выступил с требованием юридических гарантий , что НАТО не будет расширяться на восток.
- Во время переговоров в Европе 10 и 12 января 2022 г. США отказались предоставлять России "гарантии безопасности" о нерасширении НАТО на восток. 19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
- 26 января Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставил ответ России на "гарантии безопасности" и обнародовать его не планируют. Министерство иностранных дел РФ подтвердило получение от США письменного ответа по "гарантиям безопасности".
- В МИД Украины сообщили , что в письменном ответе США о "гарантиях безопасности" России учтены украинские позиции и предложения.
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