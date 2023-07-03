Об этом заявил Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью CNN.

"Мы видим реакцию Путина. Она слаба. Во-первых, мы видим, что он не контролирует все. ЧВК Вагнера продвигался вглубь России и захватывал определенные регионы, и наконец показывал, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся та вертикаль власти, которая у него была раньше, просто разваливается", - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что отчеты украинской разведки показывают, что Кремль измеряет поддержку Пригожина, и он утверждает, что половина России поддерживает Вагнера и мятеж военизированной группировки.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПИК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ПИК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

НДС Вагнера временно приостановило работу региональных центров вербовки наемников в России из-за переезда в Беларусь.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.