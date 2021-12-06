Ответ на санкции: Беларусь запретила ввоз товаров из ЕС, Великобритании и США

Об этом сообщает министерство иностранных дел Беларуси.



В заявлении от 6 декабря говорится, что в ответ на "незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан", правительство Беларуси приняло решение запретить ввоз ряда товаров из стран, применяющих санкции.



МИД Беларуси заявляет, что намерен принять меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран.



Также Беларусь отмечает, что продолжит реализацию союзных программ и укрепление экономической интеграции с РФ и выстраивание торгово-экономических связей в Евразийском экономическом союзе и со странами дальней дуги (речь идет о латиноамериканских, африканских и азиатских странах, - ред.).



В ответ на ограничение работы белорусских авиалиний аналогичные шаги будут сделаны в отношении авиаперевозчиков из стран ЕС и Великобритании. Также расширены списки лиц, которым запрещен въезд на территорию Беларуси.



Соответствующее постановление планируется подписать в ближайшее время. МИД Беларуси отмечает, что такие меры могут быть отменены, если страны Запада отменят санкции и "вернутся на путь конструктивного сотрудничества в интересах сохранения мира и стабильности на европейском континенте".

Напомним, 2 декабря ЕС и США ввели санкции против белорусских лиц и компаний, поддерживающих режим Лукашенко и причастных к организации миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши.

В МИД Беларуси заявили, что страна рискует потерять государственность из-за санкций ЕС.