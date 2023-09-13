"Ответ на призыв истории": Урсула фон дер Ляен заявила о дальнейшей поддержке беженцев из Украины

Об этом Урсула сказала в ходе встречи с послами стран Евросоюза.

"Мы будем с Украиной столько сколько нужно, на каждом шагу ее борьбы. Ведь мы понимаем, что с начала полномасштабного вторжения 4 млн украинцев приютили европейские страны. Я хочу сказать всем украинцам, что мы всегда будем ждать вас здесь сейчас, как и в течение первых недель полномасштабного вторжения", - заявила глава Еврокомиссии.

Урсула отметила, что Европейский Союз продолжит предоставлять украинцам доступ к рынку труда и системе здравоохранения.

"Поэтому я хочу сказать, что это был ответ Европы на зов истории. Я действительно горжусь объявить то, что Европейская комиссия будет предлагать распространить наше временное убежище украинцами и мы будем продолжить оказывать поддержку Украине", - добавила глава Европейской комиссии.