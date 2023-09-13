"Ответ на призыв истории": Урсула фон дер Ляен заявила о дальнейшей поддержке беженцев из Украины
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС
Об этом Урсула сказала в ходе встречи с послами стран Евросоюза.
"Мы будем с Украиной столько сколько нужно, на каждом шагу ее борьбы. Ведь мы понимаем, что с начала полномасштабного вторжения 4 млн украинцев приютили европейские страны. Я хочу сказать всем украинцам, что мы всегда будем ждать вас здесь сейчас, как и в течение первых недель полномасштабного вторжения", - заявила глава Еврокомиссии.
Урсула отметила, что Европейский Союз продолжит предоставлять украинцам доступ к рынку труда и системе здравоохранения.
"Поэтому я хочу сказать, что это был ответ Европы на зов истории. Я действительно горжусь объявить то, что Европейская комиссия будет предлагать распространить наше временное убежище украинцами и мы будем продолжить оказывать поддержку Украине", - добавила глава Европейской комиссии.
- В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
- По состоянию на 12 мая статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них: около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.
- 20 июня Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
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