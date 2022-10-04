1. Путину удалось в определенной степени добиться своей первой цели: испугать.

2. США по-прежнему непреклонны: они не видят изменений в ядерной позиции России и оснований, чтобы изменять свою ядерную позицию. А значит, так и есть.

3. Все больше публикаций в западных медиа о том, что на развертывание Россией ядерного оружия нужно время. С момента заметного приготовления к применению – не менее часы, а вообще дни. За это время можно принять ряд мер по сдерживанию, подробные планы которых подготовлены в Вашингтоне.

4. Громче раздаются инсайды о том, что Пекин против применения Россией ядерного оружия, что логично. Но не против угроз ЯО, что тоже логично. Учитывая вассальный статус России по отношению к КНР, даже не могу себе представить, как Путин может сказать некрократу Си "Нет".

5. Также все больше публикаций о том, что ответ на применение ядерного оружия будет мощным и военным.

6. Параллельно российская пропаганда пытается вызвать сомнения у западных избирателей относительно решительности их лидеров дать сильный ответ и способности сдержать. Цель России проста: чем меньше избиратель доверяет власти, тем больше боится, чем больше боится, тем больше поддерживает дискурс а-ля Маск: "давайте как-то примиримся".

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Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).

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