Об этом сообщает Deschide.MD, ссылаясь на слова министра на одном из ток-шоу.

Глава МИД подчеркнул, что решение о сокращении числа российских дипломатов суверенно, его приняли внутри Молдовы.

"Россия до этого решения вела неуважительную политику в отношении граждан нашей страны. В значительной степени это решение является ответом на такую политику России", - сказал Попеску.

Он напомнил, что РФ поддерживает сепаратизм в Приднестровье и незаконно удерживает там свои войска, приостановила действие соглашения о свободной торговле внутри СНГ, а также ввела эмбарго против Молдовы. Кроме того, РФ снизила поставки газа и пыталась дестабилизировать ситуацию в стране путем вмешательства в выборы.

"За последний год или около того у нас было несколько неприятных эпизодов, когда к нам относились враждебно и неуважительно. Напомню инциденты с российскими ракетами, которые пересекали воздушное пространство, что создавало нам огромные проблемы с точки зрения авиаперевозок", - отметил министр иностранных дел. .

Попеску добавил, что в связи с тем, что российские дипломаты причастны к шпионажу и вмешательству во внутренние дела, "было принято решение сосредоточить взаимодействие с Россией через более ограниченное количество людей".