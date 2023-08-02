Ответ на неуважение Москвы: глава МИД Молдовы прокомментировал сокращение количества дипломатов из РФ
Министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску прокомментировал сокращение штата российских дипломатов, заявив, что такое решение спровоцировала РФ своими агрессивными и неуважительными действиями
Об этом сообщает Deschide.MD, ссылаясь на слова министра на одном из ток-шоу.
Глава МИД подчеркнул, что решение о сокращении числа российских дипломатов суверенно, его приняли внутри Молдовы.
"Россия до этого решения вела неуважительную политику в отношении граждан нашей страны. В значительной степени это решение является ответом на такую политику России", - сказал Попеску.
Он напомнил, что РФ поддерживает сепаратизм в Приднестровье и незаконно удерживает там свои войска, приостановила действие соглашения о свободной торговле внутри СНГ, а также ввела эмбарго против Молдовы. Кроме того, РФ снизила поставки газа и пыталась дестабилизировать ситуацию в стране путем вмешательства в выборы.
"За последний год или около того у нас было несколько неприятных эпизодов, когда к нам относились враждебно и неуважительно. Напомню инциденты с российскими ракетами, которые пересекали воздушное пространство, что создавало нам огромные проблемы с точки зрения авиаперевозок", - отметил министр иностранных дел. .
Попеску добавил, что в связи с тем, что российские дипломаты причастны к шпионажу и вмешательству во внутренние дела, "было принято решение сосредоточить взаимодействие с Россией через более ограниченное количество людей".
- Ранее Молдова выслала 18 дипломатов и 27 сотрудников техперсонала посольства России в Кишиневе. Таким образом, в посольстве остаются 10 дипломатов и 15 технических работников.
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