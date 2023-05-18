"Ответ на недружественные шаги": в Кремле прокомментировали заморозку счетов дипмиссии Финляндии
В Кремле утверждают, что блокирование счетов дипломатической миссии Финляндии в РФ – не инициативный ход российской стороны, а ответ на недружественные действия
С таким заявлением выступил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
"Это не инициативный ход от российской стороны. Мы реагируем, реагируем на ту ситуацию, которую создают власти ряда стран коллективного Запада, в том числе, к сожалению, Финляндии. Мы всегда говорим, что недружественные действия мы не можем оставлять без ответа – и не будем оставлять без ответа", - сказал "голос" Путина.
Отвечая на вопрос о реакции РФ на протест Финляндии по поводу блокирования счетов, Песков пояснил, что Россия будет реагировать "повторением того, что, собственно, принцип взаимности или принцип адекватного ответа на недружественные шаги будет преобладать и дальше в наших отношениях".
- 4 апреля Финляндия стала членом НАТО.
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