"Ответ на "гарантии безопасности": Песков назвал условие новой встречи Байдена и Путина

Об этом сообщает ТАСС.

"Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина, - ред.), нужно понять, каким будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - заявил Песков.

Он отметил, что именно для этого уже согласованы форматы переговоров, которые, по ожиданиям Пескова, начнутся в январе 2022 года.