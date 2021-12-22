"Ответ на "гарантии безопасности": Песков назвал условие новой встречи Байдена и Путина
Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что говорить о встрече президента России с президентом США Джо Байденом можно будет тогда, когда американская и европейская сторона ответят на "гарантии безопасности"
Об этом сообщает ТАСС.
"Перед тем, как можно говорить о новом саммите, очном саммите (Байдена и Путина, - ред.), нужно понять, каким будет конкретный ответ американской стороны и европейцев на эти наши предложения", - заявил Песков.
Он отметил, что именно для этого уже согласованы форматы переговоров, которые, по ожиданиям Пескова, начнутся в январе 2022 года.
- Напомним, президент РФ Владимир Путин потребовал юридических гарантий того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток.
- Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с требованием, чтобы НАТО официально отозвало заявление о возможности вступления Украины и Грузии в Альянс.
- Президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- В Госдепе США заявили, что переговоры с РФ по предложениям России по безопасности могут состояться в начале 2022 года, а встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина пока не будут проводить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное