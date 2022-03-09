"Ответ будет быстрым, как положено в военное время": Зеленский предупредил политиков, которые "ищут ниточки в Россию" или раскалывают Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил "скорым ответом" украинским политикам, в частности тем, которые продолжают работать на раскол Украины
Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Мы получаем сигналы о том, что некоторые в Украине решили, что могут не бороться вместе со всеми. И пробует как-то отдельно за что-то свое личное, за собственную выгоду. Мы получаем разные сигналы о том, что некоторые политики снова ищут ниточки в Россию, а некоторые другие снова работают на раскол вопреки единству. Я хочу сказать только один и один раз. Вижу, что вы делаете. Если я услышу еще один сигнал, ответ будет быстрым, как и положено в военное время", - заявил Зеленский.
- Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз упрекнул Запад за слишком медленную реакцию на угрозы Украине. Он заявил, что Польша готова предоставить Украине боевые самолеты, но осталось решить технические вопросы.
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