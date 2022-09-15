Об этом в вечерней сводке сообщает Генштаб ВСУ.

Подтверждены значительные потери противника на Слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва", - говорится в сообщении.

Из-за большого количества раненых в Новоайдаре под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

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