Отвечать за восстановление Харькова могут несколько стран, - Терехов

Об этом он рассказал в интервью ZN.ua.

Терехов отметил, что координирует этот вопрос с Офисом президента.

"Есть серьезные наработки в этом вопросе, у Харькова в шефах (кураторами восстановления, - ред.) может быть даже не одна страна, потому что нужно сосредоточить огромный финансовый ресурс. Мы не можем говорить о равнозначных потерях инфраструктуры во всех пострадавших от вражеских обстрелов городах", - сказал городской голова.

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Он добавил, что в городе более 100 разрушенных школ, 69 детских садов, больницы, роддома, жилой фонд, подстанции, транспорт, дороги.

"Это все глобальные вещи. При всем моем уважении ко Львову, который сейчас является волонтерским хабом, разрушения наших двух городов просто не соразмерны", - подытожил он.