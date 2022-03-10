"Мы не стали рабами и никогда не станем": Зеленский поблагодарил защитников Украины за стойкость
"Отвечать будете, как и те, кто сбрасывает бомбы": Зеленский пообещал пропагандистам РФ осуждение, конфискацию имущества и ненависть сограждан
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских пропагандистов, что они также будут отвечать за свои действия, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы
Об этом он сообщил во время видеообращения.
Президент заявил, что российские пропагандисты врут уверенно, как всегда.
"Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать, равно как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц" , – заявил Зеленский.
Глава государства также добавил, что Украина сделает все, чтобы конфисковали собственность пропагандистов везде, где бы она ни была.
"Вы же любите богатую жизнь, любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут обязательно к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом вас возненавидят граждане России, которых вы ежедневно, много лет подряд обманываете".
Зеленский подчеркнул, что война никогда не бывает изолированной, она бьет как по жертве, так и по агрессору.
- Напомним, ранее сообщали , что оцепление и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы нанести больше страданий и оказать психологическое влияние населению.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-3°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.91
-
EUR
Покупка 32.46Продажа 34.41
- Актуальное
- Важное
2022, четверг
10 мартa
14:28
Зеленский о заявке на вступление в ЕС: мы сражаемся за свободу и равенство на континенте и хотим от партнеров реальных решений
14:18
РФ создала гуманитарную катастрофу и хочет унизить украинцев ради пропаганды, - Зеленский о российской "эвакуации"
13:47
Обыскивают людей, стреляют над головой: российские военные нарушают договоренности в гумкоридорах, - Верещук
13:44
Неспособны победить на поле боя оккупанты перешли к "сирийскому" варианту: окружения и террору городов, - Арестович об обстрелах Мариуполя, Харькова, Ахтырки
13:28
Лавров подтвердил авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе, назвав медучреждения "базой Азова"
12:59
РФ должна вывести военных из АЭС и не пытаться захватить другие атомные станции или объекты ГТС, – Кулеба
12:48
Кулеба об эвакуации из Мариуполя: надеюсь, Лавров проведет коммуникацию в РФ и гуманитарный коридор таки заработает
12:11
Оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставке газа в Европу, - Оператор ГТС
10:11
РФ потеряла более 12 тысяч военных, 1105 бронемашин, 335 танков, 123 системы артиллерии, 49 самолетов и 29 средств ПВО, - Генштаб
09:58
Эксклюзив
"Никто никого не забыл и никто никого не оставил": руководитель ТрО Киевщины Игорь Сабий обратился к находящимся в окружении людям