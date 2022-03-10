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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией "Отвечать будете, как и те, кто сбрасывает бомбы": Зеленский пообещал пропагандистам РФ осуждение, конфискацию имущества и ненависть сограждан

"Отвечать будете, как и те, кто сбрасывает бомбы": Зеленский пообещал пропагандистам РФ осуждение, конфискацию имущества и ненависть сограждан

10 мартa, 2022 четверг
14:06
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российских пропагандистов, что они также будут отвечать за свои действия, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы

Об этом он сообщил во время видеообращения.



Президент заявил, что российские пропагандисты врут уверенно, как всегда.

"Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать, равно как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц" , – заявил Зеленский.

Глава государства также добавил, что Украина сделает все, чтобы конфисковали собственность пропагандистов везде, где бы она ни была.

"Вы же любите богатую жизнь, любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут обязательно к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом вас возненавидят граждане России, которых вы ежедневно, много лет подряд обманываете".

Зеленский подчеркнул, что война никогда не бывает изолированной, она бьет как по жертве, так и по агрессору.
  • Напомним, ранее сообщали , что оцепление и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы нанести больше страданий и оказать психологическое влияние населению.

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Владимир Зеленский
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