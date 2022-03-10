"Отвечать будете, как и те, кто сбрасывает бомбы": Зеленский пообещал пропагандистам РФ осуждение, конфискацию имущества и ненависть сограждан

Об этом он сообщил во время видеообращения.

Напомним, ранее сообщали , что оцепление и террор больших и малых городов враг использует для того, чтобы нанести больше страданий и оказать психологическое влияние населению.

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Президент заявил, что российские пропагандисты врут уверенно, как всегда."Военные преступления не возможны без прикрывающих их пропагандистов. Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать, равно как и все те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц" , – заявил Зеленский.Глава государства также добавил, что Украина сделает все, чтобы конфисковали собственность пропагандистов везде, где бы она ни была."Вы же любите богатую жизнь, любите благополучные страны? У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут обязательно к ответственности за соучастие в военных преступлениях. А потом вас возненавидят граждане России, которых вы ежедневно, много лет подряд обманываете".Зеленский подчеркнул, что война никогда не бывает изолированной, она бьет как по жертве, так и по агрессору.