"Отвечать без сожаления и сочувствия": Кулеба назвал газовый контракт Венгрии с РФ ударом, Будапешт заявил о "вмешательстве" Украины

Об этом сообщает Reuters .



"Потребление газа (Европой, - ред.) не будет снижаться, как и роль Газпрома, - сказал Сийярто после подписания соглашения.

Венгерский министр добавил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями".

"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политики", - подчеркнул он.



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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Венгрия "нанесла удар" по отношениям стран, отказавшись от украинской ГТС для транспортировки российского газа."Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно, так как здесь не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - заявил министр.

Кулеба добавил, что власти страны пытаются иметь хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.

"Они ведут другую игру, и эта игра заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но эта игра не может продолжаться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта", - заявил Кулеба.