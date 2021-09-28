"Отвечать без сожаления и сочувствия": Кулеба назвал газовый контракт Венгрии с РФ ударом, Будапешт заявил о "вмешательстве" Украины
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал вмешательством в венгерские дела реакцию Украины на соглашение с Газпромом
Об этом сообщает Reuters .
"Потребление газа (Европой, - ред.) не будет снижаться, как и роль Газпрома, - сказал Сийярто после подписания соглашения.
Венгерский министр добавил, что дома "нельзя обогревать политическими заявлениями".
"Для Венгрии энергетическая безопасность - это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политики", - подчеркнул он.
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"Это удар, и мы будем отвечать на него соответственно, так как здесь не должно быть никакого сожаления и никакого сочувствия", - заявил министр.
Кулеба добавил, что власти страны пытаются иметь хорошие отношения и с Россией, и с Украиной.
"Они ведут другую игру, и эта игра заключается в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и в отношениях с Россией. Но эта игра не может продолжаться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта", - заявил Кулеба.
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