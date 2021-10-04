Отвечал за сеть "колл-центров": в Днепре задержали участника группы мошенников, которые похитили у иностранцев более 9 млн евро под видом "инвестиций"
Правоохранители задержали в Днепре участника группы мошенников, которые похитили у иностранцев более 9 млн евро через фиктивные инвестиции
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители задержали в Днепре четвертого участника международной мошеннической схемы, которая нанесла ущерб более чем 9 млн евро. Задержание состоялось в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, начатом по материалам Генеральной прокуратуры г. Бамберг в Германии.
По данным следствия, группа преступников в течение 2017-2020 годов завладела средствами граждан европейских стран под видом привлечения инвестиций через специально созданные сайты. Они обещали прибыль от онлайн операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов, которые на самом деле имитировались. Программный интерфейс сайтов демонстрировал инвесторам фиктивное увеличение прибыли от заложенных средств в сто и более раз.
Правоохранители установили, что задержанный участник схемы отвечал за деятельность сети "колл-центров", расположенных в Киеве, болгарской Софии и сербском Белграде. Работники таких компаний были привлечены к завладению средствами обманутых граждан.
По информации пресс-службы, задержанному сообщено о подозрении в мошенничестве и отмывании имущества, полученного преступным путем, совершенных в составе преступной организации.
В пресс-службе напомнили, что трем участникам этой же преступной организации было сообщено о подозрении в марте и июне 2021 года. Двое из них были взяты под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому. Обвинительный акт в отношении одного из них направлено в суд, а третью подозреваемую объявили в международный розыск.
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