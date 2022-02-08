Отвечал за принудительный "призыв" украинцев в ряды оккупационных войск: СБУ разоблачила "военкома ЛНР"

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



В 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение "военкомата ЛНР".



Он обеспечивал "комплектование" формирований террористов, воевавших против ВСУ и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины.



Кроме того, злоумышленник организовывал постановку жителей Луганска на "военный учет", проводил военные собрания, относил местных жителей к "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение ими "военной службы" в оккупационных войсках.



Мужчина контролировал уголовное преследование жителей Луганщины, которые "уклонялись" от "службы" в войсках российских наемников. Принудительная мобилизация на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.



Сообщается, что в настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины.



Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время пособника оккупантов объявят в общегосударственный розыск.

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