Отвечал за принудительный "призыв" украинцев в ряды оккупационных войск: СБУ разоблачила "военкома ЛНР"
СБУ разоблачила "военкома ЛНР", который обеспечивал "комплектование" террористов для войны против Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
В 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение "военкомата ЛНР".
Он обеспечивал "комплектование" формирований террористов, воевавших против ВСУ и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины.
Кроме того, злоумышленник организовывал постановку жителей Луганска на "военный учет", проводил военные собрания, относил местных жителей к "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение ими "военной службы" в оккупационных войсках.
Мужчина контролировал уголовное преследование жителей Луганщины, которые "уклонялись" от "службы" в войсках российских наемников. Принудительная мобилизация на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.
Сообщается, что в настоящее время злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории Украины.
Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время пособника оккупантов объявят в общегосударственный розыск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.1
-
EUR
Покупка 31.65Продажа 32.13
- Актуальное
- Важное