Отважные украинцы показали Путину, что максимальных целей ему не достичь, - эксперт-международник Мэтью Брайза
Директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США 2001-2005 гг.
Эксперт рассказал об этом в программе "Студия Запад с Антином Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Украинские военные и простые граждане сражаются с российскими оккупантами с таким умением и отвагой, что президент России Путин увидел: своих максимальных целей ему не достичь. Думаю, теперь он решил пересмотреть свои позиции и обдумать, каким образом представить данную ситуацию российскому обществу как победу, когда все понимают, что так не есть. Это предпосылки переговоров в Стамбуле", - отметил Брайза.
Американский эксперт по международным отношениям добавил, что президент страны-агрессорки все равно не готов к переговорам, которые и демонстрируют российские кафиры в Украине своей жестокостью.
"Я уверен, что Путин до сих пор не готов договариваться. Если бы он был готов, то показал бы это из-за заявления, что его цели "максимум" изменились. Да, президент России перестал рассказывать, что в украинском правительстве якобы засели нацисты, но он не показывает "Нет никакой готовности снизить градус насилия, военных преступлений и убийств гражданских граждан Украины. Подобное мы видели и в Сирии, и в Грозном: российские военные просто пытаются уничтожать украинские города и городки", - отметил Мэтью Брайза.
- 25 июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что переговоры с Россией остановлены , пока их войска не вернутся к линии фронта по состоянию на 24 февраля.
- В тот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины должна завершиться за столом переговоров.
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