Отважные альпинисты, путешествие в прошлое, чтобы исправить будущее, и история сборной по футболу: что смотреть на выходных
В ближайшие выходные предлагаем провести по созерцанию драмы об альпинистах, от которой перехватывает дыхание, погрузиться в историю взлетов и разочарований национальной сборной по футболу, а для просмотра с детьми – приключенческий мюзикл о дружбе с крокодилом
"Мой домашний крокодил"
В кинотеатрах с 27 октября
Увидеть у себя дома крокодила – опыт так себе. Но загвоздка в том, что крокодил тоже считает этот дом своим. И жил он здесь еще до того, как семья Приммов приобрела дом. Крокодил Лил живет на чердаке, он добр, а еще — обожает петь.
Впрочем, Лил чувствует себя одиноко, пытаясь жить среди людей. Так же чувствует себя и подросток Джош. Их знакомство, перерастающее в дружбу, исполненную приключений и веселья, — настоящая находка для обоих.
Комедийный семейный мюзикл снят по мотивам одноименной детской книги Бернарда Вебера. В фильме снялись Хавьер Бардем, Констанс Ву, а озвучил крокодила Лила в переводе Тарас Тополя.
"Горная лихорадка"
В кинотеатрах с 27 октября
Группа молодых альпинистов решает покорить опасную тройку вершин в Альпах. Занятия – не для слабаков. Но на пути спортсменов стоят не только угрожающие погодные условия — снегопады, мощный ветер, но и они сами.
"Тщеславие – это смерть для тех, кто приносит его в горы", - говорит один из главных героев. Альпинизм – это о надежности, доверии, о давлении ожиданий и умении делать сложный выбор.
"До встречи через время"
В кинотеатрах с 27 октября
Грег Бьоркман посвятил фильм одной из самых любимых тем фантастов-романтиков — шанс, совершив путешествие во времени, предотвратить трагедию и спасти любимого человека. Лора и Гаррисон любят аналоговые носители, серфинг и друг друга. Их история любви внезапно обрывается, когда Гаррисона насмерть сбивает машина.
Пытаясь утолить свою боль, Лора ставит кассету, которую они впервые слушали вместе. Неожиданно музыка в прямом смысле переносит ее в прошлое. Получив уникальный шанс, Лора пытается спасти любимого. Однако с первой попытки это не удается. Она пробует снова и снова, однако никто не знает, сколько попыток у них есть.
"Джиперс Криперс: Возрожденный"
В кинотеатрах с 27 октября
Никто не останется без фильма ужасов накануне Хэллоуина. В прокат вышла четвертая лента франшизы "Джиперс Криперс".
Действие нового фильма развернется во время фестиваля Horror Hound – события, на которое собираются фанаты ужасов. Среди них – Чейз и его девушка Лейн, которая почему-то не в восторге от идеи уехать на фестиваль. Чем ближе они подъезжают к "Horror Hound", тем яснее она чувствует тревогу и видит видение. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное и что он находится в центре всего этого.
"Нация футбола"
В кинотеатрах с 27 октября
Есть вещи, особенно дорогие сердцу украинцев. И национальная сборная по футболу – одна из них. Документальный фильм "Нация футбола" – это история становления сборной Украины, которая началась в 1992 году. Национальной сборной в начале пути пришлось столкнуться со многими поводами: игнорирование, отсутствие доверия, неравные условия по сравнению с конкурентами.
В фильме "Нация футбола" Андрей Шевченко, Александр Шовковский, Олег Блохин и другие от первого лица рассказывают о пути, которым прошла сборная Украины к победам и удивительным результатам. Сегодня национальная сборная Украины — самая сильная команда из вышедших из Советского Союза. Это сборная европейского уровня, имеющая высокий уровень игры и результатов.
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