ОТГ "Восток" за 1 июня уничтожили 38 россиян, БТР, ББМ, 2 миномета и экипаж БпАК
За день 1 июня украинские военные уничтожили на Востоке еще 38 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".
"В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 1 июня, наши воины уничтожили 38 оккупантов, БТР, 2 автомобиля, 1 ББМ, 1 артиллерийскую систему, 2 миномета, беспилотник и экипаж БпАК.
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