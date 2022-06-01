Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".

"В течение суток, 1 июня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинская артиллерия уничтожила склад с боеприпасами", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 1 июня, наши воины уничтожили 38 оккупантов, БТР, 2 автомобиля, 1 ББМ, 1 артиллерийскую систему, 2 миномета, беспилотник и экипаж БпАК.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb