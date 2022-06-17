ОТУ "Восток" уничтожили российский склад с топливом и убили 26 оккупантов
За день 16 июня украинские военные уничтожили на Востоке еще 26 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска предприняли 1 попытку штурмовых действий", - отмечают в ВСУ.
Наши воины уничтожили 26 оккупантов, 1 БТР, беспилотник и склад с горюче-смазочными материалами.
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