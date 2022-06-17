Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 16 июня, российские фашистские войска предприняли 1 попытку штурмовых действий", - отмечают в ВСУ.

Наши воины уничтожили 26 оккупантов, 1 БТР, беспилотник и склад с горюче-смазочными материалами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb