ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника
За день 8 июня украинские военные уничтожили на Востоке еще 31 российского оккупанта
Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили до 31 оккупанта, 2 беспилотника и 4 автомобиля.
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