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ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника

8 июня, 2022 среда
22:41
война с Россией

За день 8 июня украинские военные уничтожили на Востоке еще 31 российского оккупанта

Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили до 31 оккупанта, 2 беспилотника и 4 автомобиля.

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