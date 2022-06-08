ОТУ "Восток" 8 июня убили 31 оккупанта и уничтожили 2 беспилотника

Об этом сообщили в отчете ОТУ "Восход".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 8 июня, наши воины уничтожили до 31 оккупанта, 2 беспилотника и 4 автомобиля.

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