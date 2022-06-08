ОТУ "Восток" 7 июня уничтожили наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами оккупантов

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".



"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". 7 июня наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил", - говорится в сообщении.

Российские войска потеряли 56 оккупантов, 1 миномет, 12 автомобилей, 1 топливозаправщик и 1 специальную технику.

8 июня президент Владимир Зеленский заявил, что из- за многочисленных потерь Россия перебрасывает в Украину новые силы , в частности на Херсонское и Донецкое направления.

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