ОТУ "Восток" 7 июня уничтожили наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами оккупантов
За сутки 7 июня украинские защитники на Востоке убили 56 российских оккупантов
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". 7 июня наши воины уничтожили наблюдательный пост и два состава с боеприпасами российских фашистских сил", - говорится в сообщении.
Российские войска потеряли 56 оккупантов, 1 миномет, 12 автомобилей, 1 топливозаправщик и 1 специальную технику.
- 8 июня президент Владимир Зеленский заявил, что из- за многочисленных потерь Россия перебрасывает в Украину новые силы , в частности на Херсонское и Донецкое направления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
33.86
Покупка 33.86Продажа 34.88
-
EUR
Покупка 35.78Продажа 37.17
- Актуальное
- Важное