ОТУ "Восток" 15 июня уничтожила 34 оккупанта, 2 склада, БМП и БТР
За день, 15 мая, украинские защитники убили 34 российских оккупантов на Востоке
Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 15 июня, наши воины уничтожили 34 кафиров, БМП, БТР, МТЛБ, гранатомет, 3 артиллерийские системы, 2 склады с боеприпасами и 2 автомобиля.
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