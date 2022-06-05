ОТУ "Схід" 4 июня уничтожили 2 склада с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт РФ
За день 4 июня украинские защитники на Востоке убили до 60 российских оккупантов
Об этом говорится в отчете ОТУ " Восток ".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня, 4 июня, наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники российских фашистских войск, также были уничтожены два состава с боеприпасами и командно-наблюдательный пункт" , – говорится в отчете.
За день 4 июня украинские защитники убили 60 оккупантов. Уничтожили БТР, ББМ, 2 миномета, 26 автомобилей, 3 беспилотника и 1 топливозаправщик.
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