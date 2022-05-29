ОТУ "Схід" 28 мая убили еще 33 оккупантов и уничтожили танк

Об этом сообщили в отчете ОТУ "Схід".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 28 мая, наши воины уничтожили до 33 оккупантов 1 танк и 5 автомобилей.

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