Об этом сообщили в отчете ОТУ "Схід".

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восход". 24 мая, российские фашистские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники", - отмечают в ВСУ.

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Сегодня, 24 мая, наши воины уничтожили до 180 оккупантов, 5 БМП, 3 артиллерийские системы, 3 БТР, 2 танка, 3 миномета и 3 беспилотника.

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