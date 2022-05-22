ОТУ "Схід" 21 мая убили 28 оккупантов, уничтожили 1 БМП и артиллерийскую систему
За день 21 мая украинские военные уничтожили на Востоке 28 российских оккупантов
Об этом сообщили в отчете ОТУ "Схід".
"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 21 мая, наши воины уничтожили 28 оккупантов, 1 БМП, артиллерийскую систему, 1 миномет и автомобиль.
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