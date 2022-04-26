Оттянуть ВСУ из Николаевщины, отвлечь мир от Мариуполя: центр при СНБО назвал цели провокаций РФ в Приднестровье
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины объяснил причины провокаций России в Приднестровье
Об этом сообщили в telegram.
"Провокации РФ в Приднестровье осуществлены ФСБ РФ с целью открытия дополнительного фронта в Одесской области. Такая ситуация заставит ВСУ перетянуть силы в этом направлении, ослабив их в Николаевской области",- говорится в сообщении.
Второй причиной провокаций называют "оправдание своих действий в Украине".
"Сбросив обстрелы в Тирасполе на ВСУ, Россия, "спасая своих", оправдывает вторжение в Украину и смерти тысяч своих солдат", - добавляют в Центре.
Еще одной причиной считают, что так хотят отвлечь внимание от Мариуполя, где на картах нашли очередные братские могилы. А таким образом РФ "заметает следы" своих военных преступлений.
Сообщают, что если Приднестровье последует белорусскому сценарию, то обеспечит поддержку России без вступления в активную фазу войны.
- 25 апреля в "столице" непризнанного Приднестровья Тирасполе прогремели взрывы. Местный телеканал ТСВ Приднестровья сообщал, что выстрелы были произведены из гранатометов. Травмированных не было.
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