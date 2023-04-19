Без всяких злорадств и "реваншистских настроений", как об этом пишется в обращении отцов УПЦ МП к Варфоломею. Но для понимания ситуации и ради исправления церковной проблемы, думаю, все согласятся, что нужен правильный диагноз ситуации.

Признать Томос пока отцы не могут, потому что, как написано в обращении, "необходим переходный период для проведения просветительской деятельности среди прихожан и подготовки их к принятию того, против чего их настраивали в течение нескольких десятков лет".

Соглашаюсь — для многих травмированных московским обрядоверством верующих нужен такой переходный период с определенным сроком.

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Но прежде нужно выяснить, кто этих верующих настраивал против Томоса и Украинского православия в целом, давал им лживую историю православия в Украине, извращал на свой лад каноны, перекрещивал крещеных и т.п. Нужно их спросить, с какой целью они это делали.

Нужно выяснить, кто этих верующих настраивал против Томоса и Украинского православия в целом, давал им лживую историю православия в Украине, извращал на свой манер каноны, перекрещивал крещеных и т.п. Нужно их спросить, с какой целью они это делали

Ибо не получится ли так, что те же лица, которые десятилетиями рассказывали о "Московской Церкви-матери", "Киевской митрополии как извечной части Московской церкви", "неблагодатных раскольниках", "стамбульском патриархе", а впоследствии - о "неправильном" Томосе и т.п. чушь, сейчас начнут (или не начнут, и будут притворяться, что ничего не произошло) проводить "просветительскую деятельность" для своих прихожан.

Может все это "многолетнее бремя взаимных оскорблений" - это лишь дело рук "коварного" епископата, который "настраивал", а сейчас "отмалчивается"? Так давайте об этом скажем и назовем этих иерархов.

Может все это "многолетнее бремя взаимных оскорблений" - это лишь дело рук "коварного" епископата, который "настраивал", а сейчас "отмалчивается"? Так давайте об этом скажем и назовем этих иерархов

И еще. Как этот процесс "просвещения" под омофором Константинополя представляется отцам? Будут лекции на тему – "я вам лгал, потому что меня заставляли"? или "я пренебрегал канонами, потому что так говорил епископ"?

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Может быть, будут написаны брошюры, где будет правдивая, а не московитская версия развития православия в Украине? А этой правды раньше не было или сейчас негде прочитать?

Сколько времени потребуется на это "просветительство", и кто его определит — это время?

Без понимания того, что же будет происходить после того, как Константинополь удовлетворит их просьбу, как-то все эти инициативы выглядят как простые желания ничего не менять и благополучно "добыть" свой век.

А дальше — хоть трава не расти...

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Об авторе. Александр Саган, религиовед, доктор философских наук

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