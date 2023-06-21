Об этом информирует пресс-служба .

"Изменения – это неотделимая часть нашей жизни. Каждое изменение имеет свой оттенок, свой цвет, свою энергию, которая влияет на наше восприятие мира. Как мозаика из кусочков стекла разных оттенков, рассказ о жизни во время перемен состоит из уникальных моментов, увиденных глазами сотен людей. Из этого описания по крохам будет собираться представление людей будущего о том, как мы жили и чувствовали", - отмечает команда.

Этот проект для учащихся 8-11 классов, создающих произведения с иллюстрациями или рисунками, руководствуясь нестандартными подходами. Проект направлен зафиксировать переживания подростков, испытывающих не только собственные внутренние конфликты и поиски, но и войны.

Украинские дети рассуждали об изменениях, как об источнике жизненного опыта, значении выявления различных аспектов изменений: от положительных к негативным, подготовкой к изменениям и возможно ли это вообще.

Ученица девятого класса Ирина Бабчук написала стихотворение "Мама":

Мамо, а я прокинуся завтра?

Мамо, а чи загояться колись мої рани?

Мамо...

Чи будеш ти знову мене не до школи так будити рано?

Чи на якусь міну я завтра не стану?

Я боюся, мамо.

Боюся, що мене не стане.

Боюся, що чужих військових вдома застану.

Боюся, що тебе поранить.

Тримаюся, щоб і тебе тримати.

Пам’ятаю, і не дам іншим,

Про наше забувати.

Екатерина Бавровская, ученица 8 класса, поделилась произведением живописи "Тревога".

"Цвет перемен" - именно такое название имеет новелла десятиклассника Ярослава Кузьменко.

"Зелений.Червоний.Чорний.Три кольори, що символізують наше життя, його ключові елементи.Життя наповнюється, забарвлюється саме цими кольорами, та отримує свій відтінок, який можна відчути при зустрічі з людьми.Цей відтінок надають Зміни", - написал парень.

В этом году организаторы продолжили принимать произведения без оценок жюри. Работы, прошедшие технический отбор, опубликованы на сайте Книжного Арсенала .

Также Книжный Арсенал будет ждать секция книг о российско-украинской войне. Издание об опыте ветеранов можно будет купить в левом крыле первого этажа Художественного арсенала на протяжении всего фестиваля.

Фестиваль пройдет на привычной локации ул. Лаврская, 10-12, город Киев.

Стоимость полного билета в день – 100 грн; семейного и абонемента – 300 грн.

Право на бесплатный вход имеют дети до 12 лет, пенсионеры, дети или взрослые с инвалидностью и один сопроводительный, внутри перемещенные лица, участники боевых действий и военнослужащие, семьи погибших участников и ветеранов войны 2013-2023 гг., а также работники музеев и держатели членских карт CIMAM, ICOM - при наличии соответствующих удостоверений.

Справочно. Международный фестиваль "Книжный Арсенал" – ежегодный проект Художественного арсенала, основанный в 2011 году. Это интеллектуальное событие Украины, где развиваются и взаимодействуют книжная, литературная, визуальная, музыкальная и театральная сцены, поднимаются и осмысляются веские вопросы бытия человека, а также общества и культуры, побуждая к проактивной позиции участников и посетителей. Фестиваль состоит из программной части и книжной ярмарки с разными тематическими секциями.