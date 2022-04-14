Оттава предоставила Украине кредит на 500 млн канадских долларов

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Министр финансов Украины Сергей Марченко 13 апреля подписал соглашение с правительством Канады о предоставлении нашей стране кредита на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 415 млн долларов США) на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 10 лет.



"Такое решение является не только своевременным вкладом в поддержку финансовой стабильности Украины, но и приближающей победу Украины над агрессором помощью", - отметил Марченко.



В ведомстве уточнили, что средства будут использованы для обеспечения финансирования приоритетных расходов государства.

11 апреля правительство Канады одобрило новые экономические санкции, предусматривающие ограничения для 33 предприятий российского оборонного сектора.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине.