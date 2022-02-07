Оттава объявила чрезвычайное положение в связи с COVID-протестами

Об этом говорится в заявлении на сайте города.



"Мэр Джим Уотсон объявил в городе Оттаве чрезвычайное положение из-за действующих протестов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что объявление чрезвычайного положения "отражает серьезную угрозу безопасности жителей, которую создают протесты, и обращает внимание на необходимость поддержки других уровней власти".



Протесты дальнобойщиков в столице Канады продолжаются уже больше недели. Участники акций не согласны с мерами власти, введенными для сдерживания COVID-19, и требуют отмены обязательной вакцинации от коронавируса. Демонстрации получили название "Конвой свободы".



В настоящее время центр Оттавы парализован, а транспортные средства и палатки перекрывают дороги.



Полиция заявила, что обеспокоена тем, как колонна привлекла ультраправые и экстремистские элементы, и подтвердила, что занимается более 60 уголовными расследованиями на фоне протестов, среди которых "преступление, кражи, преступления на почве ненависти и повреждение имущества".



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