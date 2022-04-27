Оттава намерена распродать заблокированные российские активы, а средства передать на восстановление Украины
Федеральное правительство Канады намерено внести поправки в законодательство и разрешить перераспределение изъятых подсанкционных иностранных активов на компенсации жертвам или помощи в восстановлении иностранного государства
Об этом заявила министерша иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает CBC .
"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и разрешать конфисковать находящиеся под санкциями активы физических и юридических лиц и компенсировать жертвам выручку... Эти изменения сделают санкционный режим Канады первым в G7, который позволит такие действия", - сказала Жоли.
Канада намерена принять законопроект, предусматривающий возможность использовать арестованные иностранные активы для восстановления иностранной страны, восстановления мира и безопасности или для компенсаций жертвам нарушения этой безопасности.
Канада ввела санкции против России 24 февраля в день полномасштабной агрессии РФ на Украину.
Еще один похожий законопроект, зарегистрированный со стороны сенаторов, должен разрешить Канаде арестовывать и конфисковывать российские активы для поддержки жертв российских нападений.
- Канада анонсировала новые санкции против еще 9 россиян и 9 белорусов, близких соратников лидеров российского и белорусского режимов.
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